Francia: Bayou (Eelv), alle presidenziali "grande coalizione" intorno a figura "ambientalista"

- Il segretario nazionale di Europa Ecologia- I Verdi (Eelv), Julien Bayou, rinnova l’invito a una “grande coalizione” della sinistra francese che si riunisca in vista delle presidenziali del 2022 attorno a una figura “ambientalista”. Intervistato da “Rtl-Le Figaro-Lci” al programma “Grand Jury”, Bayou parla il giorno dopo la riunione fra alcuni dei leader della sinistra francese, spiegando che di fronte al presidente in carica, Emmanuel Macron, accusato di essersi messo "al servizio della finanza", e alla leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, promotrice di un "passato fantastico", solo "l'ecologia” può riunire "le componenti della sinistra”. L’esponente dei Verdi ha parlato anche del disegno di legge sul "clima" dell'esecutivo, che è stato "svuotato di significato dalle lobby", e del "disastro agricolo" provocato dalle gelate fuori stagione, così come dello stato di “allerta” a causa del Covid-19. Tutti questi elementi mostrano che il Paese "ha bisogno" di "una candidatura ecologica", sostiene Bayou. (segue) (Frp)