Francia: caduto un aereo turistico a Saint-Pathus, quattro vittime

- Quattro persone sono morte a Saint-Pathus, nel dipartimento francese di Senna e Marna, a causa di un incidente di un aereo turistico, ritrovato in un campo a 50 metri da una strada. "Secondo i testimoni, l'aereo avrebbe ruotato su sé stesso prima di cadere come un sasso. C'è un aeroporto nelle vicinanze, a Plessis-Belville, ma questo piccolo aereo proverrebbe da un altro aeroporto. Non sappiamo da dove sia arrivato questo aereo", ha descritto al portale “France info”, Thierry Lemaire, primo vicesindaco della città. (Frp)