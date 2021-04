Auto: Volkswagen aumenterà la produzione di veicoli elettrici in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi due o tre anni il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen intende aumentare la produzione di veicoli elettrici in Cina. È quanto dichiarato dal diretto del gruppo per il Paese, Stephan Woellenstein, all'apertura del Salone internazionale dell'auto di Shanghai. Alla fiera, Volkswagen ha presentato i Suv elettrici ID.6 X e Crozz, prodotti esclusivamente in Cina. In questo paese, l'azienda detiene attualmente una quota di mercato del 3-4 per cento per le auto elettriche. Tuttavia, come evidenziato da Woellenstein, vi è “una buona possibilità” di raggiungere una percentuale a due cifre quest'anno. Per il 2021, l'obiettivo è vendere più di 100 mila auto elettriche. Nello sviluppo dell'elettromobilità in Cina, Volkswagen investirà 15 miliardi di euro nei prossimi quattro anni. “Avremo bisogno di due o tre anni per superare Tesla”, principale concorrente di Volkswagen in Cina per le e-auto, ha affermato Woellensteim. (Geb)