Romania: domani riunione della coalizione di governo per scongiurare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo della Romania, composta da Partito nazionale liberale (Pnl), alleanza Usr-Plus e Unione democratica dei magiari (Umdr), si riunirà domani nella sua prima seduta dopo la rimozione dall’incarico di ministro della Sanità, Vlad Voiculescu. Quest’ultimo è un membro di Usr-Plus e i leader dell’alleanza politica hanno criticato la decisione del premier, Florin Citu, sollecitando una riunione d'urgenza della coalizione per discutere del ritiro della fiducia al premier. Tuttavia, i vertici di Pnl e Umdr hanno ribadito il sostegno a Citu per l’incarico di primo ministro e hanno sottolineato che Usr-Plus deve avanzare una nuova proposta per l’incarico di ministro della Salute. (Rob)