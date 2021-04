Regno Unito: ministro Ambiente difende Cameron, "a prima vista" non ha fatto nulla di male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier britannico, David Cameron, “all’apparenza” non ha fatto nulla di male. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente britannico, George Eustice, all’emittente televisiva “Sky”. Parlando in vista di un'inchiesta del governo sulla condotta di Cameron come lobbista della società finanziaria Greensill Capital, Eustice ha affermato che l’ex premier ha seguito "meticolosamente" le regole alle attività di lobbismo. Eustice, che ha lavorato come addetto stampa di Cameron mentre era a capo dell'opposizione, ha detto che "il vero punto” della questione è un altro: “Ha fatto qualcosa di sbagliato?' Beh, a prima vista no”. Cameron "ha osservato meticolosamente le regole che lui stesso ha effettivamente messo in atto dopo alcune preoccupazioni sul lobbismo un decennio fa”, ha aggiunto il ministro, specificando tuttavia che c’è “una revisione incorso” e non si possono fare previsioni in merito. (Rel)