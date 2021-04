Egitto-Grecia: ministro Esteri Shoukry incontra Dendias, focus su Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto oggi al Cairo un colloquio con l’omologo della Grecia, Nikos Dendias. Lo riferisce un comunicato del ministero egiziano. Le parti hanno discusso di tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali, confermando la necessità di continuare a rafforzarle alla luce della loro solidità. I due ministri hanno affermato la loro aspirazione a proseguire la cooperazione preesistente in tutti i settori, economico, politico, sociale e culturale, tra i due Paesi. Le parti hanno espresso inoltre apprezzamento per il sostegno reciproco nei forum internazionali. Al centro del colloquio tra Shoukry e Dendias vi è stato anche il modo di trarre beneficio dall’esperienza di entrambi i Paesi nella lotta al coronavirus, e nel mitigarne le conseguenze sociali ed economiche. Oltre alle relazioni, i due hanno discusso della situazione nel Mediterraneo orientale. Il capo della diplomazia del Cairo ha parlato degli ultimi sviluppi regionali e della visione egiziana per risolvere le crisi in corso nella regione, oltre che degli sforzi volti a facilitare la sicurezza, la stabilità e la realizzazione di una soluzione politica comprensiva in Libia. Shoukry ha aggiornato inoltre l’omologo greco sugli ultimi sviluppi relativi alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). (Cae)