Regno Unito: settore ristorazione, governo rispetti tabella di marcia su riaperture al chiuso

- I grandi gruppi del settore ricettivo e della ristorazione del Regno Unito hanno firmato una lettera che esorta il primo ministro a "attenersi" alla tabella di marcia sulla riapertura delle attività economiche in Inghilterra. La lettera, pubblicata dall’edizione domenicale del “The Telegraph”, firmata da 38 amministratori delegati, sostiene che due terzi dei locali "non hanno potuto aprire all'aperto dal 12 aprile". I firmatari hanno esortato il governo a consentire la possibilità di cenare al coperto in Inghilterra dal 17 maggio. La missiva mette anche in guardia contro l'introduzione di "passaporti" vaccinali. Fra i firmatari della lettera figurano gli Ad di Mitchells&Butlers, Fuller's, Young's, JD Wetherspoon, Pizza Hut e Merlin, proprietario di Alton Towers. "Dobbiamo essere guidati dai dati, non dalle date. I dati dicono che è sicuro confermare ora la riapertura delle strutture al chiuso il 17 maggio e la revoca di tutte le restrizioni di distanziamento sociale all'ospitalità il 21 giugno", si legge nella lettera. "Questo è vitale poiché il sostegno del governo al settore ricettivo e della ristorazione sta svanendo e senza di esso molte attività commerciali non saranno redditizie", si legge ancora nella missiva. (Rel)