Ue: Amendola, A 70 anni dal Trattato Ceca oggi un cuore green per l’Europa (2)

- I ministri degli Esteri e i sottosegretari per gli Affari europei dei sei Paesi fondatori dell’Ue hanno celebrato oggi i 70 anni del Trattato Ceca, indicando anche le priorità sugli sforzi comuni per contrastare i cambiamenti climatici e mettere la transizione ecologica al centro dell’economia europea. Nella dichiarazione finale i sei Paesi hanno chiesto un green deal europeo ambizioso per il clima, equo e inclusivo per tutti gli Stati membri e che metta l’Europa al centro della diplomazia internazionale per il clima e l’energia pulita. (Com)