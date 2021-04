Colleferro: assessora Enti locali Lazio, vicina a sindaco e giovane aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito poco fa al telefono il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna per avere notizie sulle condizioni di salute di Lorenzo, il ragazzo brutalmente picchiato ieri, e per comunicargli la mia disponibilità, come assessore agli enti locali e alla sicurezza urbana, al confronto per fornire strumenti che rafforzino la sicurezza e l'aiuto che possiamo come Regione dare alle nostre comunità locali". Lo dichiara in una nota l'assessora al Turismo, enti locali e sicurezza urbana del Lazio, Valentina Corrado. "Fortunatamente le forze dell'ordine, che ringrazio per il tempestivo intervento che ha evitato il peggio, hanno individuato i responsabili di questo ennesimo e grave episodio di violenza - aggiunge -. La pandemia ha aggravato il disagio sociale già in essere, soprattutto tra i giovani, e come Regione dobbiamo sostenere i Comuni nell'attuazione di misure e iniziative che isolino i violenti e rafforzino la cultura di comunità, lavorando sulla prevenzione. Anche su questo, proprio la scorsa settimana - conclude -, ho avviato un percorso di dialogo e ascolto dei sindaci della nostra Regione che incontrerò sui territori già dalle prossime settimane".(Com)