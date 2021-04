Israele: stasera riunione gabinetto di sicurezza, focus su tensioni con Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di sicurezza di alto livello di Israele si riunirà questa sera, per la prima volta da due mesi a questa parte, per discutere delle recenti tensioni con l’Iran. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo cui il dossier iraniano sarà in cima all’agenda del gabinetto, dopo che Teheran ha accusato Israele di essere responsabile del sabotaggio che lo scorso 11 aprile ha causato la distruzione di diverse centrifughe per l’arricchimento dell’uranio nell’impianto nucleare di Natanz. A seguito del sabotaggio di Natanz, le autorità iraniane hanno avviato l’arricchimento dell’uranio al 60 per cento, come ha confermato ieri sera l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Ieri le autorità iraniane hanno diffuso la fotografia di un uomo, Reza Karimi, di 43 anni, accusato del sabotaggio di Natanz. L’uomo sarebbe fuggito dal Paese poco prima dell’incidente e, secondo quanto riferito oggi dai media iraniani, Teheran ha chiesto ufficialmente l’aiuto dell’Interpol per arrestarlo. (Res)