Brexit: premier irlandese Martin, sfruttarla per creare controversie può causare danni gravi (2)

- Secondo il premier, le false dichiarazioni sul protocollo relativo all’Irlanda del Nord stavano danneggiando l'economia in tutta l'isola d'Irlanda. Il protocollo fa parte dell'accordo sulla Brexit relativo all'Irlanda del Nord e ha portato alla creazione di una nuova frontiera commerciale tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Martin ha descritto il protocollo come "una conclusione equa ai tentativi di limitare la potenziale distruttività della Brexit su quest'isola" e che "non era neanche lontanamente complesso come è stato presentato". I problemi in sospeso possono essere risolti "con buona fede e cooperazione", ha aggiunto Martin. (Rel)