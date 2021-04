Ostia: si toglie la vita con tubo scarico auto, 53enne morto rinvenuto da residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 53 anni si è tolto la vita nella notte, presumibilmente con il gas di scarico dell'auto, a Ostia. A rinvenire la sua automobile, in un sentiero sterrato in prossimità del civico 156 del lungomare Amerigo Vespucci, alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme intorno alle 13 di oggi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma che hanno accertato la presenza dell'uomo nel veicolo e si sono immediatamente adoperati per soccorrerlo insieme agli operatori del 118: per il 53enne però non c'è stato nulla da fare, in quanto era già deceduto. La polizia di Stato, insieme alla scientifica, si sta occupando degli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.(Rer)