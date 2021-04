Covid: Vaia (Spallanzani), peggior errore è stato balbettio politica, serve decidere subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è tanto disorientamento nelle persone e la colpa è anche nostra, della comunità scientifica, dell'autorità regolatoria, della politica, che hanno fatto tanti errori. L'errore peggiore? Il balbettio: è stato uno dei più grandi errori quello di non decidere, di non prendere decisioni immediate. È la politica a dover decidere. Noi siamo in guerra e il capo dell'armata deve decidere". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia intervenuto a Domenica In(Rer)