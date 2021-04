Covid: Vaia (Spallanzani), bene aperture, per mantenerle controlli e programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mantenendo i colori delle regioni attiviamo la premialità, i buoni comportamenti delle persone, e promuoviamo nello stesso momento la socialità. Bene Draghi e le sue decisioni. Io mi appello ai sindaci: aprano i parchi a teatri, concerti, palestre". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia intervenuto a Domenica In. "Facciamo benissimo ad aprire ma il tema è come far durare le aperture. Bisogna programmare il futuro e coinvolgere i cittadini nei buoni comportamenti e, soprattutto, impegnarsi nei controlli", ha aggiunto.(Rer)