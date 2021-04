Covid: Vaia (Spallanzani), giusto apertura stadi, con vaccini e tamponi bolla negativa sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giusto che l'Olimpico sia riaperto al 25 per cento. È all'aperto e si possono garantire condizioni di sicurezza. Se allo stadio si crea una bolla negativa, composta da vaccinati o negativi da tampone il rischio è quasi zero. Quindi si può tornare in condizioni di sicurezza verso la normalità". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia, intervenuto a Domenica In, in merito alla riapertura dello stadio Olimpico a giugno in occasione degli Europei di calcio. (Rer)