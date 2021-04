© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini non ci sono in dosi sufficienti. Ma tutti i vaccini sono validi ed efficaci. Qualsiasi vaccino vi prenotino, fatelo, sono tutti sicuri". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia intervenuto a Domenica In. (Rer)