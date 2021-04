Francia: Bertrand (Repubblicani), se eletto presidente punterò su nuovi reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di elezione alla presidenza della Repubblica francese, Xavier Bertrand, dall’estate del 2022 lancerà le gare d’appalto per realizzare nuovi reattori nucleari. È stato lo stesso Bertrand, presidente della regione dell’Alta Francia, ad affermarlo in un’intervista a “France Inter”. "Se sarò eletto presidente della Repubblica, dall'estate del 2022 prenderò la decisione di lanciare nuovi reattori, non perderò tempo, prenderò questa decisione molto chiaramente", ha sottolineato Bertrand, assicurando che “l'energia nucleare è l'energia del futuro. È anche un intero settore in cui la Francia è in testa, dove la Francia è sinonimo di eccellenza. Ed è anche questo che permette ai francesi di avere una bolletta dell'elettricità che costa loro molto meno che in Germania”. Molto critico, invece, l’approccio dell’esponente dei Repubblicani, sul comparto eolico. “Non vedo perché non mettiamo la stessa enfasi sul fotovoltaico, su tutta l'energia marina”, ha detto Bertrand. "Tutti coloro che promuovono l'energia eolica, vedo pochissimi che vivono ai piedi di una turbina eolica", ha aggiunto. (segue) (Frp)