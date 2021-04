Francia: Bertrand (Repubblicani), se eletto presidente punterò su nuovi reattori nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia nucleare si profila come uno dei temi della campagna elettorale per le presidenziali francesi del 2022 in un Paese che produce circa il 70 per cento dell’elettricità grazie alle sue centrali, la cui durata è stata estesa a 50 anni. L'obiettivo è ridurre questa cifra al 50 per cento entro il 2035 per consentire in particolare lo sviluppo delle rinnovabili. Intanto il governo ha in programma la costruzione di sei reattori Epr di nuova generazione e la società Edf deve presentare un dossier completo al governo entro la metà del 2021. Tuttavia, la decisione effettiva non arriverà sino al prossimo quinquennio presidenziale. Il governo, infatti, vuole attendere l’entrata in funzione del reattore Epr a Flamanville previsto per la fine del 2022, dopo tanti ritardi nell'attuazione del progetto. (Frp)