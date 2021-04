Egitto: almeno otto morti e 26 feriti in deragliamento treno a Qalyubia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno otto morti e 26 feriti il bilancio preliminare del deragliamento di un treno, avvenuto oggi pomeriggio nel villaggio di Sandhoor, nel governatorato di Qalyubia, in Egitto. Lo riferisce l'emittente panaraba "Al Arabiya". Il convoglio deragliato è il treno 949, diretto dal Cairo a Mansoura. Diversi viaggiatori sono ancora intrappolati sotto i vagoni ribaltati del convoglio, e si pensa di ricorrere a gru per sollevare le vetture. Le prime immagini dell’incidente mostrano diverse persone intente a cercare di recuperare eventuali vittime tra le carrozze del treno. L’incidente di oggi è l’ultimo di una lunga serie di disastri ferroviari che in anni recenti hanno causato centinaia di morti in Egitto, generalmente causati – si ritiene – dalla manutenzione inadeguata delle infrastrutture. Si tratta inoltre del secondo incidente di questo tipo in meno di una settimana, e del terzo in meno di un mese. Tre giorni fa un treno è infatti deragliato a Sharqia, causando il ferimento di almeno 15 persone, mentre quasi due settimane fa un devastante scontro fra treni a Sohag, nell’Alto Egitto, ha provocato 20 morti e 199 feriti. (Cae)