Niger: attacco armato contro funerale e villaggio al confine con il Mali, almeno 19 morti

- Almeno 19 civili sono stati uccisi quando uomini armati hanno fatto irruzione nel villaggio nigerino occidentale di Gaigorour, attaccando prima un funerale in corso in cimitero. Lo ha annunciato un funzionario della Difesa del vicino comune di Dessa, spiegando che nell'attacco, condotto da uomini piombati sul villaggio a bordo di motociclette, sono rimaste ferite anche due persone e che il bilancio è in aggiornamento. Secondo le autorità, gli aggressori sarebbero banditi locali e prima di attaccare il villaggio avrebbero assalito le persone che partecipavano alla cerimonia funebre, dove "hanno sparato a vista". L'attacco di oggi, non rivendicato, è solo l'ultimo di una lunga serie a colpire le località della regione di Tillaberi, in quella che si chiama la "zona dei tre confini" e dove convogliano le frontiere di Niger, Mali e Burkina Faso. Il governatore di Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella, si è detto a marzo molto preoccupato per il crescente numero di attacchi, condotti in particolare contro civili dai combattenti affiliati allo Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap) insieme a furti di bestiame e all'imposizione di tasse ai locali. Tredici persone sono state uccise il mese scorso quando uomini armati in moto hanno fatto irruzione nei villaggi di Zibane-Koira Zeno, Zibane Koira-Tegui e Gadabo. Nel Niger occidentale dall'inizio dell'anno sono morte più di 300 persone in attacchi simili. (Res)