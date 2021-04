Egitto: almeno otto morti e 26 feriti in deragliamento treno a Qalyubia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime indagini della magistratura egiziana, il disastroso incidente di Sohag è stato causato da una catena di "errori umani": un treno, fermatosi all'improvviso per l'attivazione dei freni di emergenza, è stato colpito da un altro convoglio che sopraggiungeva a tutta velocità sullo stesso binario. L'Egitto ha arrestato almeno otto persone nell’ambito delle indagini, tra cui i due macchinisti, i loro due assistenti, il capo del controllo del traffico ad Assiut e tre addetti al controllo del traffico ferroviario. Le indagini condotte dalla pubblica accusa egiziana hanno rivelato che né il macchinista, né il suo assistente erano nella cabina di pilotaggio del treno che ha colpito il convoglio fermo, in occasione della collisione di Sohag. Secondo le indagini, sia l'assistente macchinista, sia l’addetto al segnalamento ferroviario erano inoltre sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno mostrato che i freni di emergenza del primo non sono stati azionati dai passeggeri, come riferito in un primo momento, ma la colpa è stata "del macchinista del primo treno e del suo assistente". Il macchinista, da parte sua, ha ammesso di aver azionato il sistema automatico dei freni ma solo dopo aver ricevuto “istruzioni verbali” dall'Autorità ferroviaria. Dalle indagini è emerso che neanche il responsabile della divisione del controllo ferroviario centrale di Assiut era al suo posto, per cui nessuno ha informato il secondo treno in arrivo che il primo convoglio si era fermato. (Cae)