Trasporti: Pedica (Cdem), Raggi metta in campo piano anti Covid in vista di riaperture

- "Raggi non la prenda come suo solito alla leggera. In vista delle prossime riaperture, bisogna mettere in campo un vero piano trasporti anti Covid per evitare di vanificare i sacrifici fatti per contenere il virus. La situazione sugli autobus è già difficile adesso, figuriamoci tra qualche giorno quando inevitabilmente comincerà a girare più gente. Servono più mezzi. Solo così si può evitare il caos". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Servono più mezzi, più vagoni della metro – aggiunge Pedica -. Campidoglio e Atac pensino a soluzioni concrete invece di perdere altro tempo". (Com)