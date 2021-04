© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaperture graduali e sicure, e subito 40 miliardi per imprese e famiglie di autonomi e partite Iva: poi, veloci sul Recovery plan. Così il deputato questore del Movimento 5 Stelle Francesco D’Uva, intervenendo al Tg1. “Il Movimento 5 Stelle punta sulla proroga del superbonus e sulle misure per favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro", ha detto. (Com)