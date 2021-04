Trasporti: nuovo servizio treno-bus collega stazione a porto di Formia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 12 aprile Trenitalia con il "Formia portlink", offre un nuovo servizio combinato treno-bus ampliando la sua offerta di trasporto nella città di Formia e attivando la nuova fermata Fs al piazzale Vespucci del porto di Formia. Ora è, infatti, possibile prenotare il proprio biglietto sul portale Trenitalia con partenza da tutte le sedi della rete ferroviaria e raggiungere il porto di Formia, indicando la nuova stazione "Formia porto". È quanto si legge in una nota. Un obiettivo raggiunto in questi giorni, frutto di colloqui avviati nel settembre 2020, quando l'amministrazione comunale di Formia ha riunito intorno a un tavolo, Trenitalia e Atp perché si arrivasse a questa soluzione, già adottata da Trenitalia nell'hub di Civitavecchia. Questa importante tappa consente l'ingresso del porto di Formia e la fermata Formia porto nel circuito degli itinerari nazionali di Trenitalia. Permette inoltre di avviare lo sviluppo delle potenzialità del molo Vespucci sia come stazione marittima per il trasporto passeggeri per le isole pontine e sia come area attrezzata turistica a servizio della città. (segue) (Com)