Milano: De Corato, in viale Molise continuano occupazioni di Macao e varia umanità

- “Questa mattina soltanto la presenza del presidio organizzato da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale in viale Molise ha ‘sfrattato’ gli ambulanti abusivi dal solito posto in cui vendono merce perlopiù rubata, facendoli spostare in piazzale Cuoco. Qui hanno continuato tranquilli a fare i loro affari. E' incredibile che non ci sia la volontà politica da parte del Comune di intervenire mettendo fine a questa illegalità. La polizia locale deve intervenire e sequestrare la merce fin dalle prime ore del mattino. Intanto, sempre in viale Molise ai civici 66//64/62 continuano le occupazioni abusive dello stabile dell'ex macello, proprietà del Comune, da parte del centro sociale Macao e da varia umanità che vive negli edifici abbandonati a sè stessi. La situazione non è più tollerabile”. Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Fd’I a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato che questa mattina ha partecipato al presidio organizzato da Fd’I e Gioventù Nazionale in viale Molise insieme a Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento Europeo, Paola Frassinetti, parlamentare di Fd’I, Marco Osnato, parlamentare di Fd’I, Stefano Maullu, portavoce cittadino di Fd’I. "In viale Molise il Comune è totalmente assente – dichiara il presidente della Commissione Sicurezza del Municipio 4, Francesco Rocca- e il quartiere è ostaggio degli abusivi. Il suk di viale Molise va sradicato con un intervento tempestivo della polizia locale che non si limiti a fare spostare gli abusivi nelle vie limitrofe, ma che sequestri da subito la merce di dubbia provenienza". (Com)