Russia: Casa Bianca, ci saranno conseguenze se Navalnyj muore in prigione

- L’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti ha fatto sapere alla Russia che "ci saranno conseguenze" se l’oppositore, Aleksej Navalnyj, morirà in prigione. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, intervenendo allo "Stato dell'Unione", un programma dell’emittente televisiva “Cnn”. "Abbiamo comunicato al governo russo che ciò che accade a Navalnyj sotto la loro custodia è una loro responsabilità e saranno ritenuti responsabili dalla comunità internazionale", ha detto Sullivan. "Per quanto riguarda le misure specifiche che intraprenderemo, stiamo esaminando una serie di risposte diverse che attueremo e non ho intenzione di rivelarle pubblicamente a questo punto, ma abbiamo comunicato che ci saranno conseguenze se Navalnyj muore", ha aggiunto Sullivan. Ieri la dottoressa di Navalnyj, Anastasia Vasiljeva, ha dichiarato che le condizioni dell’oppositore starebbero peggiorando visibilmente e che rischierebbe un arresto cardiaco “da un momento all’altro”. (Nys)