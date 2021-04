Libia: al via domani valutazione candidati per le “posizioni sovrane”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per le posizioni politiche, incaricata dalla Camera dei rappresentanti libica di valutare i candidati a occupare le sette “posizioni sovrane” (cariche che includono, fra le altre, quella di governatore della Banca centrale e di Procuratore generale), comincerà domani a esaminare i dossier delle candidature, il cui numero ammonta complessivamente a 970, e dovrebbe terminare il suo lavoro venerdì o sabato prossimo, 23 o 24 aprile. Secondo un membro della Commissione e deputato di Brak al Shati, Al Hadi al Saghir, saranno necessari più di sette giorni per scegliere sette dossier per ogni carica; successivamente l’Alto consiglio di Stato sarà chiamato a svolgere un’ulteriore scrematura, scegliendone tre per ogni incarico, che saranno sottoposti alla votazione del parlamento in una seduta convocata appositamente. Il parlamentare libico ha detto alla stampa: “Abbiamo lasciato la questione del Procuratore generale e del presidente della Corte suprema al Consiglio superiore dei giudici, affinché possa scegliere una personalità per ciascuno dei due (incarichi), mentre la commissione le raccomanderà soltanto; ciò per far sì che queste due importanti cariche non siano soggette a contrattazione”. (segue) (Lit)