Bielorussia: dipartimento Stato Usa, nessun coinvolgimento in tentato assassinio Lukashenko

- Gli Stati Uniti negano il coinvolgimento nella cospirazione per assassinare il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti” un portavoce del Dipartimento di Stato, interpellato sulla vicenda del presunto colpo di stato nei confronti del leader bielorusso per cui sono stati accusati i vertici dell’amministrazione presidenziale statunitense. "Abbiamo letto i rapporti sui media statali russi sulla presunta cospirazione contro Aleksandr Lukashenko, così come le sue dichiarazioni ai media. Qualsiasi riferimento al fatto che le autorità statunitensi siano dietro il tentato omicidio di Lukashenko o vi abbiano partecipato è assolutamente falso", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato. (Rum)