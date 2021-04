Covid: superata quota 15 milioni somministrazioni vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superata quota 15 milioni di somministrazioni di vaccino in Italia. Alle 15:20 di oggi, infatti, il sistema di monitoraggio della Struttura commissariale, si legge in una nota, ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. L'87,2 per delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. Inoltre, è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all'hub nazionale di Pratica di Mare. (Rin)