Roma: controlli anti assembramento da centro a periferia, chiuse alcune piazze della movida (2)

- Nella zona di Villa Borghese, costante il monitoraggio dei caschi bianchi per contrastare il fenomeno dei raduni di minicar, segnalato dai cittadini nei giorni scorsi. Dal Centro alla periferia, il personale ha eseguito controlli a tappeto presso esercizi commerciali e minimarket per contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche, e anche per verificare il rispetto delle normative anti-Covid: una trentina gli illeciti riscontrati che in alcuni casi, oltre alla sanzione, hanno portato alla diffida. All'interno di un minimarket è stato trovato anche un lavoratore con permesso di soggiorno scaduto, condotto al Comando di via della Consolazione per gli accertamenti del caso. Altre contestazioni hanno riguardato irregolarità amministrative riscontrate presso alcune attività, nonché l'inosservanza delle regole per la sicurezza stradale. Ancora in corso l'attività di vigilanza da parte delle pattuglie. (Rer)