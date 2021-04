Roma: Raggi, rafforzati controlli per contenimento contagio, continuiamo a rispettare regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo weekend sono stati rafforzati i controlli della Polizia locale di Roma Capitale, soprattutto per assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Sono state registrate oltre 80 irregolarità: sul lungomare di Ostia, in particolare, gli agenti hanno svolto circa 500 accertamenti su veicoli e persone. Nelle zone di Trastevere, Testaccio e piazza Bologna - spiega Raggi - la Polizia locale ha sanzionato oltre venti persone: tre sono state denunciate per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. È stato poi portato avanti un monitoraggio costante di Villa Borghese, per contrastare il fenomeno dei raduni di minicar. Controlli mirati sono stati fatti anche su negozi e minimarket, per scongiurare la vendita irregolare di bevande alcoliche e verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Gli agenti hanno riscontrato circa trenta irregolarità e, in alcuni casi, oltre alla sanzione è scattata anche la diffida. All’interno di un minimarket è stato trovato un lavoratore con permesso di soggiorno scaduto. Altre multe sono scattate per irregolarità amministrative. Voglio ringraziare ancora una volta gli agenti della Polizia Locale. È importante non abbassare la guardia, continuiamo a rispettare tutte le regole e ricordiamo sempre che molto dipende dal comportamento di ognuno di noi". (Rer)