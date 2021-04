Difesa: Grecia-Usa, firma accordo durante prossima visita Blinken ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'Accordo di difesa reciproca (Mdca) in discussione tra la Grecia e gli Stati Uniti potrebbe avvenire durante una visita del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ad Atene. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano greco “Kathimerini”. "Abbiamo già discusso la questione in una telefonata, ma anche quando ci siamo incontrati durante la più ampia riunione dei ministri degli Esteri della Nato poche settimane fa", ha detto Dendias. "Vorrei anche sottolineare che al di là dei dettagli tecnici del rinnovo dell'accordo, la sua importanza risiede nel ruolo strategico che gli Stati Uniti ora attribuiscono alla Grecia. E questo è molto più importante di tante questioni che saranno incluse nel rinnovato accordo", ha spiegato il capo della diplomazia ellenica. "Ovviamente, come abbiamo già sottolineato da parte statunitense, il rinnovato accordo deve rispecchiare anche il legame particolarmente stretto che si è sviluppato tra i nostri due Paesi, anche durante la precedente amministrazione. Il modo in cui questo rapporto può essere concretizzato nell'accordo è ancora da definire", ha aggiunto Dendias. "Vorrei sottolineare che sono già state sviluppate vie di comunicazione diretta tra i leader dei due Paesi, il presidente Joe Biden e dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. In questo contesto, l'accordo deve essere visto come un anello in più che collega i due Paesi nella maggior parte dei settori", ha spiegato il ministro degli Esteri greco. (Gra)