Russia: prossime proteste a sostegno di Navalnyj si terranno il 21 aprile

- Le prossime proteste dell’opposizione russa a sostegno dell’attivista, Aleksej Navalnyj, sono state fissate per il 21 aprile. A riferirlo lo staff di Navalnyj che di fatto ha confermato l’intenzione espressa ieri di non voler aspettare l’attesa quota 500 mila firme sulla piattaforma online “Free Navalny!” per annunciare la nuova data delle manifestazioni. La portavoce di Navalnyj, Kira Jarmush, ha annunciato sui social media che Navalnyj potrebbe morire "nel giro di pochi giorni" a causa del suo peggioramento della sua salute in prigione. In un discorso condiviso sul canale YouTube di Navalnyj, i membri senior della Fondazione anticorruzione Ivan Zhdanov e Leonid Volkov hanno affermato che qualsiasi ulteriore ritardo potrebbe costare la vita all’oppositore. Ieri la dottoressa di Navalnyj, Anastasia Vasiljeva, ha dichiarato che le condizioni dell’oppositore starebbero peggiorando visibilmente e che rischierebbe un arresto cardiaco “da un momento all’altro”. (Rum)