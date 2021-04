Libia-Francia: telefonata Dabaiba-Macron, focus su elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Al centro del colloquio tra i due, i mezzi per assicurare lo svolgimento delle elezioni generali libiche nella data prevista, il 24 dicembre 2021. Le parti hanno inoltre discusso degli sforzi per unificare le istituzioni libiche, espellere le forze straniere dal Paese e offrire i servizi necessari ai cittadini. Alla fine dello scorso marzo, Macron aveva ribadito al presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, e al suo vice, Musa al Koni, in occasione della loro visita a Parigi, il sostegno francese alla nuova autorità esecutiva e la necessità del ritiro dei mercenari dal territorio della Libia. (Lit)