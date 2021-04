Milano: Università Cattolica, da papa Francesco la benedizione all’ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi si celebra in Italia la Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che da cento anni svolge un prezioso servizio per la formazione delle nuove generazioni. Possa continuare a svolgere la sua missione educativa per aiutare i giovani ad essere protagonisti di un futuro ricco di speranza. Benedico di cuore il personale, i professori, gli studenti dell'Università Cattolica”. Sono le parole pronunciate da Papa Francesco dopo il Regina Caeli, affacciandosi alla finestra del Palazzo Apostolico su piazza San Pietro rivolto ai fedeli e a una rappresentanza di studenti e docenti dell'ateneo, in occasione della celebrazione della 97esima Giornata Universitaria. “Un secolo di storia davanti a noi", questo il tema della GU 2021 che quest'anno coincide con il centesimo anno di fondazione della Cattolica. La giornata si è aperta con la santa Messa trasmessa in diretta su Rai Uno dall'Aula Magna dell'Ateneo, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, presenti il rettore Franco Anelli e una rappresentanza della comunità universitaria. Il cardinale Parolin nell'omelia ha richiamato il ruolo educativo che la Cattolica svolge nel nostro Paese. (segue) (Com)