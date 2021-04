Libia-Russia: telefonata tra vicepresidente al Kuni e viceministro Esteri Bogdanov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Musa al Kuni, ha avuto un colloquio telefonico con il viceministro degli Esteri della Russia e rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin per Medio Oriente e Africa, Mikhail Bogdanov. Le parti hanno discusso della cooperazione economica tra i due Paesi e del rilancio del commercio bilaterale. La portavoce ufficiale del Consiglio presidenziale, Najwa Wheba, ha sottolineato che le parti hanno discusso dei mezzi per rafforzare le relazioni congiunte in diversi settori, in base agli esiti della recente visita effettuata lo scorso 15 aprile a Mosca dal premier del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba. Nella capitale russa, il premier libico ha tenuto incontri con l’omologo russo, Mikhail Mishustin, e diversi alti funzionari, accompagnato dalla ministra degli Esteri Najla al Mangoush e dal capo di Stato maggiore dell’esercito libico, Mohammed al Haddad. (Lit)