Germania: Steinmeier ricorda vittime del Covid, una ferita profonda ma ora ripartiamo uniti (2)

- Steinmeier ha anche invitato la società a restare unita. "Non permettiamo che la pandemia, che ci costringe a prendere le distanze come esseri umani, ci allontani anche come società", ha detto il capo dello Stato. Oltre al dolore, alcune persone provano anche "amarezza e rabbia", ha detto il presidente tedesco. "I rappresentanti politici hanno dovuto prendere decisioni difficili, a volte tragiche, per evitare una catastrofe ancora più grande", ha aggiunto Steinmeier, secondo cui anche per la classe politica c’è stato molto da imparare da questa crisi. “Anche i politici hanno dovuto imparare da tutto ciò. Ci sono stati errori e omissioni che dovrebbero dovuto essere risolti, ma non oggi”, ha detto Steinmeier. “La mia richiesta oggi è: parliamo di dolore, sofferenza e rabbia. Ma non perdiamoci nell'indicare la colpa, guardandoci indietro, ma piuttosto raccogliendo forza per la via da seguire, la via d'uscita dalla pandemia che vogliamo e seguiremo insieme”, ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Geb)