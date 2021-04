Spagna: smantellato a Tenerife primo laboratorio di armi prodotte con stampante 3D (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le quattro perlustrazioni del luogo effettuate, gli agenti hanno trovato due stampanti 3D, undici bobine di filamento fatte appositamente per questi strumenti e numerosi dispositivi informatici utilizzati per la produzione. Inoltre, sono stati sequestrati 19 telai di pistole stampati in 3D, nove caricatori, due silenziatori, la replica di un fucile d'assalto airsoft AR-15, una carabina con mirino telescopico, un mirino olografico, uno stampo di plastica per realizzare altre componenti di armi da fuoco, due Taser, cinque coltelli, un machete e una katana. Secondo la nota inviata oggi dalla polizia, gli investigatori hanno anche trovato più di 30 libri, tra cui un "manuale del terrorismo", sulla guerriglia urbana, sui militari, sugli esplosivi artigianali, sull'uso e la manipolazione di armi da fuoco attraverso la stampa 3D. (Spm)