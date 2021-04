Gp Imola: Di Maio, presente per ringraziare nostri medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha ringraziato i medici e gli infermieri presenti al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, a Imola. In un messaggio pubblicato su Twitter, Di Maio ha ricordato di essere presente da "venerdì e oggi, sugli spalti di ImolaGP, 150 tra medici e infermieri invitati dalla regione Emilia-Romagna dell'amico (presidente) Stefano Bonaccini" per assistere al Gp Made in Italy. "Un piccolo gesto per dire grazie alle nostre forze bianche che non hanno smesso un attimo di combattere il Covid-19", ha aggiunto. (Com)