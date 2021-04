Roma: 13 spacciatori arrestati in una settimana, il bilancio della polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici spacciatori finiti in manette in una settimana. Questo il consuntivo settimanale della polizia di Stato. Oltre all'arresto dell'uomo che aveva trasformato un albergo ubicato vicino al carcere di Rebibbia in un vero e proprio supermarket della droga, di 2 pusher a Fidene – con il sequestro di poco meno di 700 grammi di cocaina - uno dei quali "scoperto" con il fiuto dei cani antidroga, e del 28enne senegalese fermato dagli agenti del commissariato Villa Glori con 5 kg di marijuana, altri 9 spacciatori sono stati arrestati dai poliziotti della sezione volanti, dei distretti Casilino e Prenestino e dei commissariati Porta Maggiore, Viminale, Celio e Velletri. In queste ultime operazioni di polizia giudiziaria sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina e 100 di cannabinoidi. (Rer)