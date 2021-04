Milano: assembramenti e feste in appartamento non consentite, numerose sanzioni dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 16 aprile alle ore 22:55, a Milano, i carabinieri della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile sono intervenuti in vicolo Fiori Chiari, dove era stato segnalato un assembramento di persone. I Carabinieri hanno constatato la presenza di 17 giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, per la maggior parte studenti, intenti a consumare bevande alcoliche in violazione della normativa anti covid-19. I trasgressori sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento dell'emergenza pandemica. Il 17 aprile, durante la notte, a Corsico (MI), una pattuglia radiomobile della compagnia di Corsico, unitamente ad una pattuglia della stazione carabinieri di Cornaredo (MI), su richiesta di un privato cittadino sono intervenute in via Mazzini, dove era stata segnalata una festa in atto. Sul posto, oltre al locatario, 19enne italiano, sono state identificate 10 persone, tutte italiane, di cui 7 maggiorenni e 3 minorenni. Tutti i presenti sono stati sanzionati per la violazioni delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del covid-19. Nella stessa notte, a Cesano Boscone (MI), un equipaggio radiomobile dei carabinieri di Corsico, su segnalazione di un cittadino, è intervenuto in via Falcone, dove era stata segnalata la presenza di diverse persone riunite in un appartamento. I militari hanno, quindi, identificato un 23enne italiano, locatario dell’appartamento, ed altre 8 persone, tutti italiani maggiorenni, che stavano partecipando ad una festa. (segue) (Com)