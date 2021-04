Milano: assembramenti e feste in appartamento non consentite, numerose sanzioni dei carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasgressori sono stati sanzionati. Nella mattinata del 17 aprile a Vaprio d’Adda (MI), i carabinieri della locale stazione, durante un controllo effettuato nell’area parcheggio di un supermercato di via Milano, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di epidemia colposa un 25enne, marocchino, in violazione all'obbligo di isolamento fiduciario al quale l'uomo era stato sottoposto dall'autorità sanitaria dopo la sua positività accertata il 12 Aprile u.s. al "covid-19". L’uomo marocchino è stato controllato in compagnia di una 21enne moldava, un 23enne ed un 21enne entrambi italiani, ed un 20enne nato in Romania, tutti con precedenti penali, e tutti sono stati sanzionati per la violazione dell'art 1 comma 1 Dpcm 2 marzo 2021. Sempre nella serata di sabato 17 aprile intorno alle 18.30 circa, a Sesto San Giovanni, i militari della locale stazione carabinieri, unitamente personale della sezione rdiomobile, sono intervenuti, su richiesta di alcuni residenti della zona che segnalavano assembramenti, presso un bar di via Cesare da Sesto, di proprietà di un 27enne italiano. In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso 4 clienti, tutti italiani di età compresa tra 27 e 40 anni, intenti a consumare l’aperitivo seduti ai tavolini esterni del locale e pertanto sono stati tutti sanzionati per violazione della normativa sanitaria anti covid-19. Inoltre, il titolare dell’attività commerciale è stato sanzionato con la chiusura del bar per 5 giorni. Sempre il 17 aprile alle ore 23.30 circa, a Milano,i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Tunisia, dove era stata segnalata al 112 Nue una festa in un'abitazione privata. Sul posto i carabinieri hanno constatato la presenza di 11 ragazzi italiani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti studenti universitari presso il Politecnico di Milano, radunati nell'appartamento, preso in affitto da uno dei partecipanti, con musica ad alto volume. I presenti sono stati tutti identificati e sanzionati per la violazione dell'art. 2 Dl 33/2020 in relazione all'art. 35 comma 2 Dpcm 02 marzo 2021 (Com)