Spagna: Arruabarrena (Pnv), a Sanchez servono intese con Catalogna e Paesi Baschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, vuole consolidare la sua posizione deve raggiungere accordi con Catalogna e Paesi Baschi. Lo ha detto il leader del Partito nazionalista basco (Pnv), Andoni Arruabarrena, in un’intervista a “La Vanguardia”. “La Catalogna è oggi uno dei pezzi più importanti di tutta la politica spagnola. Immagino lo sappiano a Madrid. Bisogna iniziare a parlare meno della Catalogna per parlare di più con la Catalogna”, ha detto Arruabarrena. “Mentre la politica spagnola sta cambiando, è molto difficile per Sanchez pensare ad altri assi politici che non passino attraverso la Catalogna e i Paesi Baschi. Deve fornire chiarimenti, deve garantire stabilità a questa legislatura e probabilmente alla prossima, dal momento che non vediamo all'orizzonte una svolta elettorale importante”, ha aggiunto l’esponente politico basco. Secondo Arruabarrena, Sanchez ha un compito davanti a sé e deve portarlo avanti. “Un asse politico basato sull'accordo fra lo Stato spagnolo, la Catalogna e i Paesi Baschi fornirebbe molta stabilità e sarebbe una polizza assicurativa per la Spagna in Europa. Il triangolo Madrid-Barcellona-Vitoria darebbe molta solvibilità a un progetto politico. Ci auguriamo che Sanchez se ne renda conto”, ha detto il presidente del Pnv. (Spm)