Milano: Mufpp, eletto il nuovo comitato direttivo (2)

- Questi i nuovi membri del comitato direttivo presieduto dal sindaco di Milano, per gli anni 2021-2023: Africa: Antananarivo (Madagascar) e Ouagadougou (Burkina Faso); Asia-Pacifico: Bandung (Indonesia) e Seoul (Corea del Sud); Europa: Barcellona (Spagna), Birmingham (Regno Unito) e Milano (Italia); Eurasia e Asia sud-occidentale: Kazan (Federazione Russa) e Tel Aviv (Israele); America settentrionale e centrale: Mérida (Messico) e New Haven (Stati Uniti); Sud America: Belo Horizonte (Brasile) e Rosario (Argentina). Le buone pratiche in tema di cibo promosse dalle città durante il Covid-19 sono disponibili sul canale YouTube del Patto. Nell'ambito di azioni di promozione di politiche urbane sostenibili, il Comune di Milano e l'associazione Italia Asean hanno promosso il 13 aprile un webinar con le città di Bandung e Seoul (neo elette) e la Commissione Europea con numerose città dell'Asia Pacifico, interessate a entrare a far parte del Patto e a contribuire alla trasformazione dei sistemi alimentari. L'impegno condiviso è quello di concorrere a raggiungere entro il 2030 gli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu. Durante il webinar la città di Sydney (Australia) ha annunciato il proprio ingresso nel Patto e presto entrerà anche la città di Wellington (Nuova Zelanda). (Com)