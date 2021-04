Repubblica Ceca: colloquio Babis-Michel, a prossimo Consiglio Ue dettagli su "caso Vrbetice"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, sul coinvolgimento russo nelle esplosioni avvenute nel 2014 in un deposito di munizioni a Vrbetice. Secondo quanto si legge in un tweet dello stesso Babis, il premier ceco ha parlato con Michel dell’espulsione dei 18 diplomatici russi che si ritengono collegati ai servizi di intelligence militare ed esterna russi, il Gru e l’Svr. “Alla prossima riunione di il Consiglio europeo, il primo ministro intende informare i suoi partner in dettaglio su questo", si legge nel tweet. (Vap)