Governo: Occhiuto (FI), Draghi risposta migliore a crisi

- La differenza tra Forza Italia e gli altri partiti è che noi siamo orgogliosamente convinti che questo governo sia la risposta migliore alla crisi del Paese, e che Draghi sia la personalità migliore per svolgere questo compito. Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agenda", su SkyTg24. "Con Forza Italia e Lega al governo sono rappresentati finalmente anche gli interessi dei non garantiti, di quelli che il 27 del mese non hanno lo stipendio fisso sul conto corrente: noi diamo voce agli autonomi, ai commerciati, agli artigiani, ai ristoratori, alle partite Iva, ai professionisti”, ha detto. (Rin)