Taiwan: Banca centrale esorta Usa a agevolare monitoraggio partner commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Taiwan ha esortato gli Stati Uniti a facilitare temporaneamente il monitoraggio dei partner commerciali per la gestione della valuta durante la pandemia di Covid-19 in corso. In una nota pubblicata oggi suo sito, l'istituto di credito taiwanese invita Washington a sospendere i tre criteri con i quali designa i suoi principali partner commerciali ed individua le pratiche manipolazione valutaria, in risposta all'ultimo rapporto pubblicato dal governo Usa sulla politica di cambio negli Stati Uniti.(Cip)