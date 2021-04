Milano: Cecchetti (Lega), grave che sindaco Sala incontri personaggi con precedenti violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È molto grave quanto sta emergendo a Milano, è molto grave che il sindaco uscente Giuseppe Sala per fare campagna elettorale, per attirare il voto dei giovani e delle periferie che in cinque anni di pessima amministrazione ha completamente ignorato, abbia ricevuto a Palazzo Marino giovani 'rapper', alcuni dei quali con inquietanti precedenti penali per rissa, rapina, violenza, è grave che adesso stia tacendo sugli scontri avvenuti nel loro quartiere di San Siro, che sta diventando un primo focolaio di Banlieu milanese dopo quello di via Gola un anno fa” lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “L'integrazione non passa dalla tolleranza di chi brandisce un machete in un video o aggredisce e ferisce la Polizia con lanci di sassi e bottiglie: è questa la Milano del futuro che sogna Giuseppe Sala? A proposito il sindaco è rimasto senza voce (no perché ieri ha sparlato a lungo di Salvini...) o non sa cosa dire dei gravi fatti di San Siro?”. Conclude Cecchetti. (Com)