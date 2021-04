Autostrade: fondo Tci scrive a governo, no a interferenze e pressioni politiche su Atlantia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 aprile 2021, ricorda Hohn, il ministero delle Infrastrutture “ha inviato una lettera ad Atlantia chiedendo un impegno da parte della società a vendere la sua quota dell’88 per cento in Aspi al consorzio guidato da Cdp: il ministero delle Infrastrutture ha sottolineato che il Piano economico finanziario di Autostrade per l’Italia non può essere approvato senza il parere positivo del Procuratore di Stato che, secondo il dicastero, dipenderebbe in larga parte dalla conclusione di una transazione con il consorzio Cdp”. Per Tci, ha continuato l’amministratore delegato, il quadro regolatorio di Aspi “deve essere immediatamente messo a disposizione, per consentire ai potenziali acquirenti di valutare attentamente il valore della società”. Il governo italiano, ha aggiunto, sta “esercitando un’interferenza politica che viola il principio della libera circolazione dei capitali: riteniamo che una più elevata valutazione della società, insieme alla possibilità per Cdp di unire le forze con Acs, potrà essere valutata positivamente dal governo italiano, da Atlantia e dai suoi azionisti, inclusi quelli di minoranza”. (Rin)