Usa: sparatoria nel Wisconsin, tre morti e due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria a Kenosha, nel Wisconsin. La sparatoria, ha confermato a "Nbc" un funzionario dell'amministrazione locale, si è verificata la scorsa notte intorno alle una locali, quando alcuni agenti sono rimasti coinvolti in uno scambio a fuoco con un fuggitivo. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal sergente della contea di Kenosha, David Wright, l'uomo sarebbe ricercato ed ancora in fuga. (Nys)